RMP detona Tite após derrota do Flamengo: 'Assumindo posto de Luxemburgo'

Renato Maurício Prado, colunista do UOL, detonou o técnico Tite após novo tropeço do Flamengo, desta vez para o Palestino na Libertadores — o rubro-negro perdeu de 1 a 0 e se complicou na tabela do Grupo E. O jornalista afirmou que o treinador está "assumindo o posto de Vanderlei Luxemburgo do momento" ao falar sobre o ex-comandante da seleção brasileira.

O que RMP falou?

Tempo de trabalho. "Com essa derrota contra o Palestino, que deixa o Flamengo à beira da eliminação na fase de grupos da Libertadores — uma vergonha e um vexame —, não há mais condições de Tite continuar à frente do Flamengo. Ele já tem sete meses de trabalho e, tirando o brilhareco no Carioquinha, que a gente sabe que é um tremendo 'me engana que eu gosto', nunca o Flamengo chegou a ensaiar um estilo de jogo bem definido e uma tática que levasse um elenco milionário a desenvolver seu potencial."

Novela repetida? "Tite não consegue. Tite é teimoso. Tite não muda. Tite insiste em fazer o Flamengo jogar no esquema posicional, bem parecido com o que fez Sampaoli, Vítor Pereira e Paulo Sousa — e o próprio Domènec Torrent. Se com esses quatro não deu certo, por que com o Tite daria?"