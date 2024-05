De la Cruz e laterais vão mal em derrota do Flamengo; veja notas Footstats

De la Cruz, Varela e Ayrton Lucas tiveram as notas mais baixas na derrota do Flamengo para o Palestino, pela Libertadoes. A avaliação foi feita pela ferramenta Footstats.

O meia uruguaio foi o único do trio que foi titular. Os laterais entraram no derrota do jogo. Os três ganharam nota 4,5. Cebolinha e Luiz Araújo foram os que tiveram notas mais altas, com 5,4

Flamengo

Rossi - 5.3