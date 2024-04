'Gabizetes o defendem incondicionalmente', diz Mauro Cezar sobre Gabigol

A torcida do Flamengo voltou a demonstrar apoio a Gabigol com bandeirões no Maracanã. No Posse de Bola, o colunista Mauro Cezar Pereira criticou a parcela dos rubro-negros que apoia incondicionalmente o ídolo. Para Mauro, o presidente Rodolfo Landim acerta ao não precipitar a renovação de contrato com Gabi.

'Gabizetes defendem o jogador incondicionalmente': "Tem uma corrente de torcedores do Flamengo que eu rotularia como Gabizetes que defendem o jogador incondicionalmente, porque nesse episódio, por mais incrível que possa parecer, os dirigentes não estão errados. Eles querem o quê? Que o cara renove o contrato, com dinheiro do Flamengo, com um jogador que está suspenso sabe-se lá até quando dando o que ele quiser, é isso? Então, o camarada não joga nada por um ano, flerta com o Corinthians dando aquela entrevista no podcast, manda beijo para o técnico do São Paulo, é suspenso por conta de uma tolice e o presidente do clube pode renovar o contrato dele dando tudo que ele quiser, é isso que eles querem? Pelo amor de Deus, então vamos fazer contrato com o Zico, aos 71 anos, para o Zico ganhar uma grana ainda no Flamengo porque ele merece, fez muito mais pelo Flamengo".

'O cara está suspenso porque fez uma bobagem': "Isso não tem cabimento, é uma coisa até curiosa esse momento com essa #FechadoComGabigol. Fechado com o quê? O cara está suspenso porque fez uma bobagem. Seria uma irresponsabilidade se o Landim chegasse agora e renovasse o contrato dele, o Landim está certo. Não querem profissionalismo? Relação profissional é isso, você vai bem, ganha mais, você vai mal, você ganha menos ou é demitido. Ah, mas ele tem uma história. Sim, ele tem que continuar escrevendo essa história, e as últimas páginas não são legais".