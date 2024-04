Rio ignora lei, e estádios não têm áreas destinadas a autistas

Agora em abril - mês da conscientização sobre o autismo -, já se passaram nove meses da sanção, cerca de 270 dias, e os principais estádios do Rio de Janeiro - Maracanã, Nilton Santos e São Januário - seguem sem um espaço adequado.

Sala sensorial do Allianz Parque Imagem: Divulgação/Allianz Parque

Ausência de notificação e punição

As gestões do Maracanã, Nilton Santos e São Januário afirmaram ao UOL que não receberam nenhuma notificação da Prefeitura do Rio ou de outro órgão para a realização das adaptações. Mas, todos informaram que já têm um projeto para a implementação desse espaço.

O estádio de Flamengo e Fluminense informou que o consórcio aguarda a conclusão do processo de licitação para a realização das obras; no Botafogo está sendo realizado um estudo para a criação da sala sensorial; e no Vasco iniciaram, neste primeiro semestre, testes nos camarotes, adaptando-os para receber pessoas com TEA.

Apesar disso, as administrações explicaram que contam com profissionais treinados para atender pessoas com deficiências ocultas nos jogos e com ações periódicas para promover a inclusão.