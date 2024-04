Atacante do Ceará provoca Fortaleza após título: 'Nem o Brasil foi hexa'

Após evitar o hexacampeonato do Fortaleza, o atacante Erick Pulga, do Ceará, provocou o rival depois do título estadual e afirmou que "nem o Brasil foi hexa".

O que aconteceu

Logo depois da decisão, Erick Pulga festejou o título do Ceará ainda dentro do gramado. O Vozão chegou ao 46º troféu estadual e igualou o Fortaleza.

O atacante ressaltou a importância da conquista e provocou o rival. O Leão do Pici estava em busca do hexacampeonato estadual, mas foi derrotado nos pênaltis.