Carpini errou ao segurar troca? Mauro, Juca, Arnaldo e Lavieri divergem

Thiago Carpini errou ao segurar uma substituição no final do 1º tempo com o São Paulo com 10 jogadores, na estreia com derrota na Libertadores? No Posse de Bola, Danilo Lavieri, Mauro Cezar Pereira, Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro e José Trajano divergiram sobre o tema. Se optasse pela troca, o técnico não poderia substituir no 2º tempo.

Danilo Lavieri: 'Foi arriscado, mas o erro foi na condução dos jogadores'

Na minha opinião, o Carpini está sendo criticado pelo gol sofrido. Se ele tivesse trocado e eventualmente aos 15 minutos do segundo tempo outro jogador tivesse machucado e o São Paulo tivesse jogado 30 minutos com um a menos porque não poderia substituir, a gente estaria falando agora que a decisão dele foi errada. Foi um risco, para mim o erro foi na condução dos jogadores. Era para não ter jogo, cair, parar o jogo, o Diego Costa até tentou, eram oito minutos ali que não poderia ter jogo, chutando bola para o mato, fazendo tudo, mas não poderia ter jogo e aí depois você faz a troca. Ainda mais considerando que você tinha o James Rodríguez, que é um cara que você sabe que não vai contar com ele os 90 minutos. Mas tomou o gol e aí, sim, vai sofrer críticas por isso.

Mauro Cezar: 'Era possível o São Paulo suportar por sete minutos'