Botafogo se reapresenta após vitória na Copa do Brasil e inicia preparação para encarar o Bahia

Nesta sexta-feira, no CT João Saldanha, o Botafogo se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo no domingo, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

O elenco treinou pela primeira vez após vencer o Vitória, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo no Nilton Santos foi o quinto consecutivo do Botafogo na temporada.

O técnico Artur Jorge comandou atividades com bola. Nas imagens divulgadas pelo clube, alguns jogadores que entraram em campo contra o Vitória como Savarino, Júnior Santos, Óscar Romero, Damián Suárez e Danilo Barbosa foram vistos treinando normalmente.