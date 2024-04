Com três lesões no 1º tempo, São Paulo perde para Talleres na Libertadores

Quando o São Paulo tinha a bola, James podia se mover para o setor que preferisse. Ele apareceu em todas as partes: buscando a bola no pé dos volantes e zagueiros, caindo pelo lado direito, esquerdo ou pelo setor central do campo.

Apesar de participativo, James não foi decisivo. Ele iniciou jogadas, ajudou a girar a bola, tentou cruzamentos e enfiadas, mas não teve sucesso. O São Paulo como um todo foi pouco criativo no jogo.

Lesão tira oportunidade de dupla James-Lucas

Contratados com dias de diferença no ano passado, James e Lucas são considerados os dois jogadores de maior capacidade técnica do São Paulo, mas tiveram apenas 28 minutos juntos em campo. O camisa 7 sentiu uma lesão muscular e foi substituído por Ferreira.

Carpini havia armado o Tricolor com Lucas pela esquerda com liberdade para aproximar de James. O colombiano, por sua vez, tinha ainda mais liberdade para flutuar por todo o campo. A tabela entre os dois, porém, não saiu na Argentina.

Sem Lucas, Ferreira entrou com característica mais aguda e mais colado à linha lateral, distante de James. O colombiano já não pôde contar com Calleri, lesionado, e acabou tendo Lucas por apenas 28 minutos. Além de Lucas, Rafinha e Rato também se lesionaram no primeiro tempo.