Com coloração neon, Puma apresenta chuteiras para a Copa América e Eurocopa

Tecnologia

A Future 7 Forever.Faster pack vem com FUZIONFIT360 para maior ajuste e suporte adaptável, tecnologia PWRPRINT para suporte adicional durante mudanças dinâmicas de direção, e duas camadas de PWRTAPE para suporte máximo.

Completam o pack a ULTRA, chuteira de velocidade da Puma, que conta com cabedal ULTRAWEAVE, e a Puma King, feita com exclusivo couro K-BETTER.

As chuteiras da coleção Forever.Faster são fabricadas com pelo menos 20% de materiais reciclados, em linha com a iniciativa de sustentabilidade #ForeverBetter da Puma.

Craques como Neymar, Jack Grealish, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Xavi Simons, Kai Havertz, Pablo Maia, Gustavo Gómez, Fridolina Rolfo e Alex Greenwood vão usar os modelos.