Fortaleza lança novo uniforme para a temporada de 2024; veja detalhes

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira o lançamento do novo uniforme principal para a temporada de 2024. Nomeada como "Tradição 2024", a camisa já está disponível para venda no site da loja do clube.

O novo manto segue no mesmo padrão do uniforme utilizado em 2023 e no início deste ano, com as cores azul, vermelha e branca nas listras horizontais.

A camisa conta com detalhes que resgatam a tradição do Fortaleza, como por exemplo a Cruz de Santiago nas costas, além da aplicação do tecido jacquard, com motes diretamente ligados à história do Leão do Pici.