Rodrygo elogia Dorival e avalia Endrick : 'Impressiona todo mundo'

[As primeiras impressões foram as] Melhores possíveis. Tinha uma dúvida por serem dois amistosos difíceis e um começo de trabalho. Mas desde o primeiro dia, a gente sentiu muita confiança, sabíamos que a forma de jogo proposta daria certo se encaixasse no jogo. Contra a Inglaterra, fizemos um jogão e saímos com a vitória. Passa muita confiança. Contra a Espanha, não começamos tão bem, mas mostramos poder de reação, que é sempre importante. Estamos muito empolgados. Os treinos foram ótimos.

Força de Endrick impressionou jogadores da seleção. Rodrygo revelou que todos se admiraram com a capacidade física do jovem atacante do Palmeiras.

Endrick será companheiro de Rodrygo na próxima temporada. O atacante do Palmeiras se junta ao Real Madrid depois de completar 18 anos (21 de julho).