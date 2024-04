Palmeiras fecha primeiros meses do ano com superávit de R$ 46,8 milhões

Palmeiras diminuiu a dívida por empréstimos em R$ 17 milhões. No último balancete o valor era de R$ 73 milhões, e hoje é de R$ 56 milhões.

Classificação e jogos Libertadores

Paulista

Dívida com a Crefisa também caiu. Em janeiro de 2023, o Palmeiras tinha um débito de R$ 69 milhões e atualmente o valor está em R$ 21,4 milhões.

Para 2024, o Palmeiras prevê R$ 880 milhões em receitas e R$ 17 milhões de superávit.

