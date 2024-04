Palmeiras escolhe Puma e encaminha renovação de material esportivo até 2027

Adidas foi ao limite com o Palmeiras, mas pressão do Flamengo pesou. A Adidas tinha a preferência de diretores do Palmeiras pela boa relação que manteve após o patrocínio entre 2006 e 2018, mas os valores pesaram. O Rubro-negro avisou a marca que não renovaria seu contrato enquanto a situação com o Alviverde não fosse definida.

A Puma tem o Palmeiras como prioridade, e isso também pesou para a decisão. Os lojistas credenciados do clube também têm preferência pela marca atual.

Procurados pela reportagem, a Adidas, Puma e Palmeiras não quiseram falar sobre o tema.

