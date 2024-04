Corinthians vacila e leva empate do Racing-URU na estreia na Sul-Americana

A opção do técnico António Oliveira por Pedro Raul como centroavante e Yuri Alberto na ponta não surtiu efeito. O gol só saiu quando o reserva Romero começou a jogada, e Garro deu a assistência para Yuri.

O Corinthians soma um ponto e vê o Argentinos Juniors assumir a liderança do grupo F. A equipe argentina venceu o Nacional-PAR por 3 a 2 fora de casa. Só um time avança direto para as oitavas de final.

O Timão voltará a campo para enfrentar o Nacional, terça-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Treinou para isso?

O Corinthians não foi bem na etapa inicial. Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Timão teve muito tempo para treinar, mas não correspondeu em campo.

A melhor chance do primeiro tempo foi do Racing, com o chute de Verón na trave. Na oportunidade mais clara do Timão, Yuri Alberto dominou mal o lançamento de Garro e parou no goleiro Bacchia.