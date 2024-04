Criar expectativa com esse Corinthians é muito perigoso, alerta Mauro Cezar

O Corinthians estreia hoje na fase de grupos da Sul-Americana contra o Racing-URU, fora de casa, às 21h30. No UOL News Esporte, o colunista Mauro Cezar Pereira analisou que a tendência é que o time melhore de desempenho depois da intertemporada pós-Paulistão, mas aconselhou cautela ao torcedor quanto às expectativas.

Do jeito que começou mal o Corinthians, qualquer coisa que acontecer de positivo, já vai ser vantagem. Ele parte de um nível muito baixo e de promessas muitos ousadas de dirigentes que começaram o ano com uma fracassada participação no Paulista. Melhorar, vai melhorar, difícil imaginar que fique pior, mas eu não teria grandes expectativas, não. O Corinthians está cercado por tantos problemas, tantas situações, promessas difíceis de serem cumpridas, que eu acho que é um ano para o torcedor do Corinthians ficar com muita cautela, sem grandes expectativas. Se por acaso as coisas correrem bem, ótimo, mas criar expectativa para esse Corinthians eu acho extremamente perigoso. Mauro Cezar Pereira

