Pedro corresponde a Tite e reina absoluto no Fla com suspensão de Gabigol

Pedro vive uma fase mágica no Flamengo. Homem de confiança de Tite, o atacante tem correspondido à confiança do treinador, enfileira gols em 2024 e reina absoluto no ataque rubro-negro com a suspensão de Gabigol.

O que aconteceu

Pedro é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. O jogador fez dois na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Estadual, e foi a 11 contra oito de Carlinhos, atacante do time da Baixada Fluminense e que foi contratado pelo Flamengo para ser sua "sombra" após o Estadual.

Se confirmada, esta será a quarta artilharia de Pedro desde que chegou ao Rubro-Negro. Ele já alcançou esse status na Libertadores e no Mundial de Clubes de 2022, e na Copa do Brasil de 2023.