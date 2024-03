Suspenso, Gabigol rouba a cena sob apoio da torcida e defesa de dirigente

Mesmo longe do Maracanã, Gabigol foi um dos protagonistas do primeiro jogo da final do Carioca. Suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, o camisa 10 teve o nome gritado na arquibancada e viu ação da torcida em apoio a ele, além de defesa de dirigentes e comissão técnica.

O que aconteceu

Torcida fez ação antes de a bola rolar. A organizada "Nação 12" distribuiu cerca de 3 mil adesivos com a hashtag "Fechado com Gabigol". Além disso, a bandeira em homenagem ao atacante esteve presente na arquibancada.

O boneco de pelúcia do camisa 10 também ainda está na loja do Fla no Maracanã. A peça é comercializada por R$ 149. Quando a equipe do UOL foi ao local, inclusive, podia-se ouvir a narração de um gol do atacante na Libertadores de 2019, antes do funk do MC Poze.