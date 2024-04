Joana Sanz publica foto de mãos dadas com Daniel Alves após liberdade

Joana Sanz compartilhou a primeira foto com o marido, Daniel Alves, após a saída dele da prisão, na segunda-feira da semana passada, dia 25.

A imagem publicada pela modelo é da sua mão dada com a do ex-jogador brasileiro. Desde que o caso de estupro do brasileiro veio à tona, Joana e Daniel Alves viveram altos e baixos no relacionamento.

Joana teria se encontrado com Daniel Alves depois de o brasileiro ter pago a fiança para ter liberdade provisória, segundo o programa espanhol 'Fiesta'. Ela visitou o ex-lateral na sua casa em Barcelona, no último final de semana.