Golaços, tabu mantido e polêmicas: finais de Estaduais no sábado pegam fogo

Os jogos de ida de ontem de decisões de diversos Estaduais pelo Brasil contaram com golaços, polêmicas e tabu mantido.

Golaços e tabu

Bruno Fuchs e Hulk rabiscaram empate do Atlético por 2 a 2 com o Cruzeiro no Mineiro. Primeiro, o defensor assumiu a função de um ponta e deixou dois para trás para inaugurar o placar e marcar seu primeiro gol na carreira; depois, o capitão atleticano ampliou com direito a drible no goleiro. O Galo abriu dois de vantagem no primeiro tempo, mas a Raposa reagiu e vai para a volta com a vantagem da igualdade.

O resultado manteve o tabu do Cruzeiro contra o rival na Arena MRV. Desde que o estádio foi inaugurado em 2023, o Atlético ainda não venceu o Cruzeiro como mandante — foram duas derrotas e o empate de ontem.