Botafogo tem retorno de Patrick de Paula, bate o Boavista e leva a Taça Rio

O Botafogo é o campeão da Taça Rio de 2024. A equipe alvinegra voltou a vencer o Boavista, em duelo hoje (31), no Nilton Santos, e levou o troféu do torneio. O triunfo por 2 a 0 foi construído com gols de Tchê Tchê, em cobrança de pênalti, e Kauê.

O time de General Severiano já havia vencido o primeiro jogo, na quarta-feira passada, em Saquarema, por 4 a 0. A Taça Rio foi disputada entre os times que ficaram da quinta à oitava colocação no primeiro turno do Carioca, e dá vaga à Copa do Brasil do ano que vem.

Patrick de Paula, que não jogava desde fevereiro do ano passado, voltou a atuar. O meia, que lesionou o ligamento colateral lateral, o cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral, teve de passar por cirurgia e um longo período de recuperação.