Grêmio e Juventude estão definidos para a final do Gaúcho; veja escalações

Grêmio e Juventude estão preparados para a final do Gaúcho logo mais, às 16h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida.

Renato Gaúcho optou por Fábio improvisado na esquerda do Grêmio devido a ausência de Geromel e Mayk. Com isso, Rodrigo Ely segue ao lado de Kannemann na zaga e a lateral esquerda fica aberta para a entrada de Wesley Costa - ou Fábio, por sua experiência

Já Roger Machado conta com o retorno do lateral-direito João Lucas e a entrada de Rodrigo Sam no lugar de Danilo Boza.