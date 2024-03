Caso Antony: celular de ex passa por perícia, e testemunhas são ouvidas

Imagem: Rob Newell - CameraSport/CameraSport via Getty Images

As investigações sobre as acusações de violência doméstica contra Antony seguem em andamento no Brasil e na Inglaterra.

O UOL apurou que a ex-namorada do jogador e autora da denúncia Gabriela Cavallin entregou o celular à 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. O aparelho passou por perícia e já foi devolvido.

A autoridade policial também solicitou o telefone do jogador, mas a reportagem apurou que, até agora, o aparelho não foi entregue.

Além de Gabriela e do jogador, a investigação brasileira ouviu até agora outras 15 testemunhas.