Campeão do mundo pela França detona Mbappé: 'Não quer saber de nada'

Acho essa postura inaceitável quando usa a braçadeira de capitão da seleção. O mínimo que precisa ter é atitude, é crucial. Mbappé não entendeu o papel de capitão. É ser exemplar, dar o exemplo. Não acho normal mostrar uma atitude tão deplorável nos dois jogos. Não tira em nada su as imensas qualidades. Mas quando é capitão, tem que ser irrepreensível

Dugarry contestou a postura de Mbappé na última Data Fifa. O atacante do PSG é capitão da seleção francesa há um ano, e pela primeira vez conduziu os Bleus sem a companhia de outro líder do elenco: Antoine Griezmann, cortado por lesão.

Mbappé passou em branco nos amistosos contra Alemanha e Chile. A França perdeu o primeiro por 2 a 0, e venceu a seleção sul-americana por 3 a 2, de virada. O capitão da seleção contribuiu com uma assistência diante dos chilenos.

Mbappé assumiu responsabilidade pela performance ruim da França diante da Alemanha. Poucos dias após falar com a imprensa, o atacante pediu para realizar a entrevista coletiva prévia ao jogo contra o Chile.

Se tivéssemos vencido, eu não teria vindo, teria dado lugar a outros líderes. Mas tivemos que assumir a responsabilidade e é por isso que estou aqui Mbappé, em entrevista coletiva

Dugarry tem histórico de críticas contra Mbappé. Em janeiro deste ano, o ex-atacante pediu que astro do PSG saísse do futebol francês. "Acho que está estagnado, que nos duelos ele é cada vez mais previsível, falta força, caráter no combate", disse.