Palmeirenses retornam da Data Fifa e podem atuar na semifinal do Paulistão

Convocados pelas seleções brasileira e colombiana, os palmeirenses Endrick, Murilo e Richard Ríos desembarcaram hoje (27) em São Paulo acompanhados de Leila Pereira, que também participou da Data Fifa como chefe de delegação da CBF.

O que aconteceu

Atletas estavam em Madri e voltaram no jato particular de Leila. Endrick e Murilo jogaram contra a Espanha no Santiago Bernabéu, enquanto Richard Ríos defendeu sua seleção no Estádio Civitas Metropolitano (do Atlético de Madri), onde enfrentou a Romênia. As duas partidas foram ontem (26).