Felipe Melo, sobre Robinho e D. Alves: 'não tem que passar a mão na cabeça'

Já Robinho foi condenado, na Itália, por participação em estupro coletivo, e teve pena transferida para o Brasil. O ex-jogador está preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

O ex-atacante aguarda resultado de novo habeas corpus e pode recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa de Robinho pode ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a homologação da transferência de pena.

Felipe Melo conviveu com Robinho e Daniel Alves na seleção brasileira. O trio estava, por exemplo, no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2010.