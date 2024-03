Cristiano Ronaldo é visto em Ferrari de R$ 10,7 milhões; conheça o carro

Cristiano Ronaldo foi visto nas ruas de Lisboa dirigindo uma rara Ferrari Daytona SP3.

O que aconteceu

Apenas 599 unidades do veículo foram fabricadas. A SP3 faz parte da série Icona da Ferrari, e tem inspiração nos carros da escuderia italiana que ocuparam as três posições do pódio nas 24 Horas de Daytona, em 1967.

A Daytona SP3 custa a partir de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). O carro não é o mais caro da coleção de Cristiano Ronaldo, que possui uma Bugatti Cientodeci, avaliada em cerca de R$ 54 milhões.