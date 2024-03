Zagueiro da Espanha provoca Vini após discussão em campo: 'Queria dançar?'

A confusão entre Vini Jr. e Laporte aconteceu durante um escanteio para o Brasil. O jogador brasileiro foi tirar satisfações com o zagueiro espanhol e deu um leve empurrão nas costas do adversário, que devolveu.

Brasil e Espanha empatam em jogo eletrizante

Brasil e Espanha ficaram no empate por 3 a 3, em amistoso realizado em Madri. A partida foi a segunda da seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Rodri, de pênalti, e Dani Olmo abriram 2 a 0 para a Espanha ainda no primeiro tempo. Rodrygo descontou para o Brasil e levou o jogo em 2 a 1 para o intervalo.

Endrick deixou tudo igual no começo do segundo tempo. Rodri, novamente de pênalti, fez 3 a 2, mas Lucas Paquetá, nos acréscimos e de pênalti, fechou o placar no Santiago Bernabéu.