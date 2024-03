Bernabéu aplaude Vini, conhece Endrick e grita "olé" para joia do Barcelona

Vini não foi o único a receber as palmas do Bernabéu. No dia de homenagem ao seu craque do presente, a torcida do Real Madrid — maioria no estádio — também conheceu sua estrela do futuro. Endrick entrou sob aplausos no início da segunda etapa.

Quando marcou o segundo gol brasileiro, o estádio não vaiou; mas muita gente não aplaudiu. Em breve, os madridistas esperam celebrar os gols do atacante do Palmeiras com a camisa branca.

Era uma noite de sensações conflituosas para o torcedor no Bernabéu: aplaudir Vini no adversário e sofrer com um gol de Endrick já tornaram a noite um tanto estranha. Para completar, os espanhóis tiveram que se render a um craque do maior rival.

Lamine Yamal, 16 anos, foi o destaque do jogo. Driblou Wendell, Beraldo, fez o torcedor brasileiro sofrer e, mesmo se jogando, sofreu o pênalti que Rodri cobrou para abrir o placar.

Em uma sequência de dribles na lateral, o Bernabéu esqueceu das cores que Lamine veste quando não está com a seleção. Era o estádio do Real Madrid aplaudindo e gritando "olé!" para um jogador do Barcelona. Lamine Yamal, um negro, filho de imigrantes africanos.