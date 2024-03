Argentina x Costa Rica: onde assistir e horário do amistoso internacional

A Argentina não terá Lionel Messi. O craque do Inter Miami foi cortado da convocação por uma lesão no tendão da perna direita. Além do camisa 10, Paulo Dybala e Exequiel Palacios também foram retirados da lista por problemas físicos.

A Costa Rica confirmou vaga na Copa América 2024. O triunfo diante de Honduras colocou os costarriquenhos na próxima edição do torneio. A seleção de Keylor Navas e companhia estará no Grupo D, junto com Brasil, Colômbia e Paraguai.

A Argentina nunca perdeu para a Costa Rica. As duas seleções se enfrentaram sete vezes, com cinco triunfos albicelestes e dois empates.

Argentina x Costa Rica

Data: 26 de março de 2024, às 23h50 (de Brasília)

Local: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estados Unidos

Transmissão: Sportv (TV fechada)