Portal: Fenerbahçe avalia sair da Turquia após briga e disputar o Espanhol

O Fenerbahçe decidirá se vai deixar o Campeonato Turco após a invasão de campo protagonizada por torcedores do Trabzonspor. Caso opte pela saída, o clube projeta ingressar em La Liga.

O que aconteceu

O Fenerbahçe convocou uma Assembleia Geral para decidir se vai deixar a Superliga Turca. A decisão será tomada na terça-feira (2).

A equipe entende que a participação no futebol do país ficou ameaçada após a briga entre torcedores do Trabzonspor e atletas do Fener. No momento, o time é o segundo colocado no torneio.