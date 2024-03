Estádio 'escondido' em SP tem 35 mil lugares e recebeu carrasco de 82

Um gigante de 35 mil lugares está "escondido" de boa parte da população de São Paulo. O Estádio da USP (o nome oficial é Estádio Armando de Salles Oliveira) fica no campus do Butantã, é usado somente para eventos internos e não tem condição de receber um jogo oficial: uma das arquibancadas está interditada por falta de manutenção, mas nada impede alguém de subir as escadas enferrujadas e ficar pulando para ver o que acontece.

Deterioração e abandono

Os 35 mil lugares estão divididos em duas arquibancadas, que, vistas do alto, formam uma grande ferradura em "U", de Universidade. Elas sofreram com o tempo e a falta de uso.

A parte inferior está deteriorada com rachaduras, fungos e concreto desgastado, mas a situação da superior é ainda pior: não pode ser utilizada e foi interditada - apesar de nenhuma placa informar isso. Além das escadas de acesso todas enferrujadas, têm ainda as plantas nascendo entre o concreto.