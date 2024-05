Atlético-GO x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo do Brasileirão sub-20

O Palmeiras tem 12 pontos e lidera a competição. A equipe comandada por Lucas Andrade tem 100% de aproveitamento. Na última rodada, as Crias da Academia venceram o Athletico-PR por 3 a 2, em Barueri. Enquanto o Atlético-GO é o 14ª colocado, com quatro pontos. O Dragão perdeu por 1 a 0 do Grêmio em seu último compromisso.

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro Gabriel dos Santos Queiroz (GO) e pelos assistentes Andre Luiz Severo (GO) e Lucas Cunha Passaglia (GO).