Ceará x São Paulo: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo visita o Ceará nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida ocorre às 15h (de Brasília), na Cidade Vozão, em Itaitinga.

O Tricolor ainda busca sua primeira vitória na competição. A equipe vem de derrota para o Goiás, por 4 a 3, e tem só um ponto conquistado - três reveses e um empate.

Com isso, a equipe de Cotia ocupa a vice-lanterna da tabela de classificação. Já o Ceará, que venceu o Corinthians na última rodada, por 2 a 0, está em 15º lugar do torneio, com quatro pontos.