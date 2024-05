Atlético-MG x Corinthians: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro feminino

Corinthians e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), no estádio SESC Venda Nova, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As brabas buscam manter a invencibilidade na liga nacional, enquanto o Galo quer somar pontos para em breve deixar a zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do SportTV, na rede fechada.