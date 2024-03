Beckham lembra longa negociação e choro após acordo para ter Messi em Miami

Em uma entrevista ao podcast "This Life of Mine", do apresentador James Corden, para a SiriusXM e divulgada na última semana, o ex-jogador e um dos donos do Inter Miami, o inglês David Beckham, relembrou como se deu o processo de contratação do atacante argentino Lionel Messi para o clube da Flórida, em junho de 2023.

"Já estávamos conversando com o pai de Leo há muito tempo, há uns cinco anos", disse o inglês. "Eu e meu parceiro em Miami entramos furtivamente em um hotel para conhecer o pai dele cinco anos antes de ele assinar o contrato conosco. E tivemos uma reunião com ele, e então, eu disse: "Olha, sei que o Leo não está pronto agora, mas quero que seu filho jogue no meu clube no futuro", acrescentou.

Beckham ainda contou que estava fazendo quando soube que Messi aceitou a proposta, quando estava na cama no Japão e recebeu o telefonema informando que Lionel tinha assinado com o Miami,