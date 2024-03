Ex-Flamengo revela vontade de 'dar porrada' em Medel, do Vasco

Iranildo, ex-jogador do Flamengo e pai de Yago, meia do Nova Iguaçu, afirmou que sentiu vontade de "dar uma porrada" em Medel, do Vasco, durante a semifinal do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast "Mundo GV", Iranildo relembrou a forte entrada de Medel em Yago. O lance aconteceu no segundo jogo da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco.

O ex-jogador do Flamengo afirmou que sentiu vontade de "dar uma porrada" no volante chileno. Na partida, o Nova Iguaçu venceu o Vasco por 1 a 0 e garantiu vaga na decisão do estadual.