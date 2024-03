Milly: Robinho será preso, mas precisa entender o que é violência de gênero

Milly Lacombe afirmou no Fim de Papo que não basta que Robinho seja preso, mas que ele tome consciência do crime que cometeu. Na avaliação da colunista do UOL, o ex-jogador ainda não entendeu o horror da violência de gênero da qual ele participou.

'Me deixou muito assustada a entrevista do Robinho': "É importante punir, a gente precisa dessa validação da punição, ele já foi julgado na Itália, porque a gente vê que as coisas estão mudando. Mas eu tenho muito medo de uma sociedade que só quer punir, porque a gente não vai mudar a sociedade prendendo um estuprador por vez. Me deixou muito assustada a entrevista que o Robinho deu há dois dias, ele não percebeu o que está acontecendo. Ele culpou a vítima, ele usou todo o vocabulário perverso e cruel do machismo para culpar a vítima, para sugerir que ela queria dinheiro. Foi horrorosa a entrevista e mostrou que tem um cara ali muito distante de começar a entender o horror em que ele se implicou. Ele está foragido de uma condenação [na Itália]".

'Ele vai ser preso, mas precisa entender a violência de gênero': "Na entrevista, ele deu relatos minuciosos do que aconteceu lá dentro, isso não interessa, porque isso sim é um gatilho pra gente, não interessa. O que interessa é que ele precisa se implicar no que aconteceu, ele estava ali, o que ele fez a partir disso não interessa. Ele ainda está compactuado com os caras que estavam lá com ele, há uma vítima, que foi por ele destruída de novo na entrevista, então ele está muito longe de começar a entender. Ele vai ser preso, mas não adianta ele sair daqui a 20 anos com o mesmo discurso de quando entrou — ele precisa entender o horror que é a violência de gênero e como ele se implica nisso. Qual é o projeto educativo para isso? Eu não acho que tenha um, então está complicado mesmo".