Leila estreia na seleção: veja o que surpreendeu no primeiro dia como chefe

Direto de Londres, onde a seleção brasileira se prepara para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, o colunista Tiago Arantes contou no Fim de Papo duas curiosidade sobre a presença de Leila Pereira como primeira mulher a chefiar a delegação masculina da CBF.

'Leila acompanhou a coletiva com os repórteres': "A gente viu muito pouco, mas o que a gente observou hoje nos bastidores foi bem interessante. A gente vê a Leila querendo estar realmente envolvida e querendo participar do convívio da seleção brasileira, ela é a primeira mulher a ser chefe de delegação da seleção do futebol brasileiro masculino. Foi muito legal hoje a gente se preparando para entrar na coletiva do Richarlison e do Andreas Pereira, estavam ali os repórteres conversando, o Rodrigo Paiva, gerente de comunicações das seleções, também estava por ali, e a Leila veio perguntar para o Paiva e até pra gente se ela podia ver a coletiva com a gente: 'Posso ver a coletiva com vocês?'".

'Leila quis entrar no ônibus dos jogadores': "Depois, a gente observando a Leila na saída da seleção, ela falando para o Rodrigo Paiva e para o Rodrigo Caetano: 'Eu quero ir no ônibus'. Aí eles explicaram para ela que aquele era o ônibus só dos jogadores, que tem outro ônibus da comissão técnica e dos gestores, que é o ônibus que ela ia. A gente vê ela realmente muito à vontade e querendo estar em todos os lugares, mesmo em lugares que outros chefes de delegação não costumam estar. É a primeira vez que vejo um chefe de delegação entrando e sentando numa coletiva, sentando numa cadeira do lado dos repórteres".