Antes 100% pelo Palmeiras, Veiga perdeu 7 dos últimos 20 pênaltis cobrados

Antes, Raphael Veiga e pênalti era sinal de gol certo para o Palmeiras. O cenário, contudo, mudou e o torcedor não tem mais a mesma confiança no meia.

De acordo com o Sofascore, o camisa 29 converteu as suas primeiras 24 penalidades pelo Verdão. Depois do primeiro desperdício, o aproveitamento caiu para 65%, ou seja, em 20 tentativas, ele fez apenas 13.

O primeiro pênalti perdido por Veiga pelo Palmeiras foi contra o Santos (na vitória pelo Paulistão). Depois, ele voltou a falhar no tempo normal contra: São Paulo (eliminação na Copa do Brasil), Inter de Limeira (vitória no Paulistão), Botafogo ( derrota no Brasileirão) e Athletico-PR (derrota no Brasileirão).