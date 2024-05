"Esquecidos" ganham minutos e importância após chegada de Zubeldía ao São Paulo

A chegada de Luis Zubeldía trouxe impactos em termos de resultado, desempenho, mas também em relação à autoestima de alguns jogadores "esquecidos" com outros técnicos que passaram pelo São Paulo recentemente.

Patryck é um exemplo simbólico. Com Thiago Carpini e até mesmo com Dorival Júnior o jovem era pouquíssimo aproveitado, mesmo quando faltavam opções para a lateral esquerda - o meia Michel Araújo, por algumas vezes, atuou improvisado no setor. Com Zubeldía, porém, o jovem de 21 anos já foi titular em três dos seis jogos, aproveitando a lesão de Welington, dono da posição.

"O bom que quando chega um treinador novo, como eu, é que não está contaminado pelas críticas que podem existir aos jogadores. Começo a tomar decisões não pelo que dizem, mas pelo que vejo. Se Patryck esteve em todas as Seleções de base, sub-17, sub-20, por que não pode jogar aqui? Teve partidas boas e outras não tão boas, algo normal para um jogador jovem. É um jogador que tem sete anos de seleção nacional e de São Paulo na base. Todo um processo para que em cinco jogos seja descartado?", comentou Zubeldía.