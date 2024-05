São Paulo perde dois titulares para próximo jogo no Brasileirão, contra o Cruzeiro

O São Paulo não poderá contar com dois de seus titulares em seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, marcado para segunda-feira, às 20h (de Brasília), novamente no Morumbis, pela sétima rodada.

Luciano e Igor Vinícius receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, de virada, e terão de cumprir suspensão automática na próxima partida válida pelo Brasileirão.

Sem Luciano, a tendência é que Ferreirinha ou Erick ganhe uma oportunidade do técnico Luis Zubeldía no ataque do São Paulo contra o Cruzeiro. Há ainda a possibilidade de ambos atuarem, formando um trio ofensivo com André Silva.