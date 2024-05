Saiba onde assistir ao duelo entre Ponte Preta e Santos pela quinta rodada da Série B

O Santos visita a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Praiano, derrotado na última rodada pelo Amazonas, deseja voltar a vencer para retomar a liderança, em caso de tropeço de Goiás e Sport.

ONDE ASSISTIR: A partida entre Ponte Preta e Santos será transmitida pela Band, na TV aberta. Além disto, o duelo será transmitido pela TV Brasil, pelo Premiere e Canal GOAT, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

O Santos chega para essa partida após seu primeiro revés na competição nacional. O time vem de derrota de 1 0 contra o Amazonas, no último sábado, na Arena da Amazônia, e precisa voltar a vencer para recuperar o posto de líder do torneio. O Alvinegro Praiano caiu para a terceira posição e viu Goiás e Sport (atual líder com 100% de aproveitamento) ultrapassá-lo.