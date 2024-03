Mauro Cezar: 'Diniz foi mal em tudo e ofuscou postura conservadora do Tite'

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou no Posse de Bola a postura de Fernando Diniz e dos jogadores do Fluminense na eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Na opinião de Mauro, Diniz foi mal em tudo e ofuscou a estratégia excessivamente pragmática de Tite.

'Flamengo deveria ser mais agressivo': "O Fluminense não mereceu vencer, não chutou uma bola no gol, dois jogos contra o Flamengo, e o Fluminense não finalizou na meta uma vez sequer. Jogou mais tempo no campo do Flamengo por uma opção pragmática do Tite, que achei totalmente inadequada. Para a competição, sim, ele se classificou, mas contra um Fluminense todo remendado o Flamengo deveria ser mais agressivo. Mesmo jogando mais tempo no campo do Flamengo, o Fluminense nada criou, teve um chute do Renato Augusto lá do meio da rua na trave, não conseguiu trabalhar uma bola com real perigo, tanto que o Rossi, de novo, não fez nenhuma defesa. Bateu recorde de jogos sem ser vazado e não trabalha".

'Flamengo respeitou demais o Fluminense': "Esse é um ponto forte da comissão técnica do Tite, mas no sábado ele foi cauteloso demais, não precisava tanto. O Fluminense com Marquinhos na lateral direita, Marcelo na esquerda, um zagueiro improvisado (o Martinelli, que perdia todos os duelos físicos com o Pedro, não tem nem corpo para jogar na função), depois no final a zaga era formada pelos volantes, era um verdadeiro Frankenstein, todo remendado, retalhado, e mesmo assim o Flamengo respeitou demais. Ainda assim, foi prejudicado com a anulação de um gol pelo VAR com essas faltas que só se marcam no Brasil e, fora isso, o melhor lance do jogo foi uma defesa do Fábio, num chute do Pedro que o Fábio se esticou todo para espalmar e o Manoel afastou o perigo. No mais, o jogo teve poucas oportunidades".