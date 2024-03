Era Dorival começa na seleção com novas caras, do diretor ao goleiro

Os principais "reforços" foram Rodrigo Caetano, ex-Atletico-MG, Juan, ex-Flamengo, e Cícero Souza, ex-Palmeiras. Eles chegaram para os cargos de coordenador executivo, coordenador técnico e gerente geral, respectivamente.

Outros nomes foram contratados para cargos mais estratégicos, como o supervisor Sérgio Dimas, ex-Botafogo-SP. O profissional, que trabalhou com Dorival no Santos e Ceará, vai agir nos bastidores, sobretudo com a parte logística.

Em campo, Dorival também trouxe seus nomes de confiança: o filho e auxiliar Lucas Silvestre, o auxiliar Pedro Sotero e o preparador físico Celso Rezende.

Quem volta à seleção é Cláudio Taffarel. O campeão do mundo de 94 retoma a função de preparador de goleiros ao lado de Marquinhos.

Outras contratações pedidas por Dorival foram as de João Marcos Pereira Soares e Guilherme Lyra, ambos ex-analistas do São Paulo.

Técnico mais presente

A chegada de Dorival Júnior mexe nos bastidores da CBF. Como ele veio de mala e cuia para trabalhar na seleção, a rotina de trabalho voltou a ficar parecida com o que acontecia nos tempos de Tite e contrasta com o período com Fernando Diniz.