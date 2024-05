A crônica esportiva despedaçada: Morre Silvio Luiz, lenda do microfone

Que foto maravilhosa do dia 13 de dezembro de 1953, quando Corinthians e XV de Jaú empataram por 1 a 1 pelo segundo turno do Campeonato Paulista no Pacaembu. Da esquerda para a direita estão operador não identificado, o eclético Antonio Euclides, Natal Baldini e Sílvio Luiz

A foto no Pacaembu, no final da década de 1950, mostra o querido estádio lotado e o então repórter Silvio Luiz, de óculos escuros, entre os dois últimos zagueiros, da esquerda para a direita. Fico devendo o time aqui postado, certamente do exterior. No entanto, pela fachada de alguns, trata-se de um time chileno ou argentino. Quem me ajuda?

Almir, o Pernambuquinho, deixa o gramado carregado. Ele jogava pela seleção carioca, que perdeu por 4 a 1, e a dúvida está no ar: teria sido quebrado ou teria brigado, para variar? E cadê a maca, ou a maca-móvel, heim? Também, no início da década de 1960..... O primeiro à esquerda é o então repórter Sílvio Luiz. O cartola Antônio do Passo está de preto, atrás do homem que carrega Almir. O negro sentado na grama e olhando a cena inusitada é o saudoso Ditão, seguido por Rosan, goleiro da Ferroviária, e Dorval. O repórter Odair Pimentel, primeiro à direita, também está sentado na grama. E depois do saudoso ex-presidente da Aceesp, vemos ainda Jutz (sentado na grama), Dudu, Tite e o coringa Lima, sentados no banco da Seleção Paulista. Agora, quem seria o nosso amigo deitado de frente, e esparramado no gramado? Algum repórter? Detalhe: no banco de reservas, ao fundo, podemos observar Otávio Munis, João Mendonça Falcão e Paulo Machado de Carvalho, o "Marechal da Vitória"

Encontro de figuras ilustres no Teatro Record em 1969. Da esquerda para a direita vemos Carlos Alberto Torres, grande lateral do Santos que no ano seguinte levantaria a Taça Jules Rimet no México pela Seleção Brasileira, o costureiro Clodovil Hernandes, Sílvio Luís e o saudoso costureiro Dener, que faleceu em novembro de 1978