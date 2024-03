Sem dinheiro, Barcelona quer novo empréstimo de João Félix junto ao Atleti

Os blaugranás só topariam a compra do português se o Atleti topar negocia-lo por um preço baixo. Em 2019, o clube de Madri pagou cerca de 127 milhões de euros pela contratação do atleta, então promessa do Benfica-POR.

Os catalães apostam em um negócio semelhante ao que levou Griezmann de volta ao Atlético: o francês quis deixar o clube e voltar a trabalhar com Diego Simeone, ao que o Barça concordou e fechou um negócio 'barato' com os colchoneros.

João Félix quer ficar no Barça, mesmo desejo de Jorge Mendes, seu agente.

Problemas financeiros do Barcelona

O Barça atravessa há anos uma grave crise financeira, ao ponto de antecipar recursos e vender alguns de seus ativos para custear suas operações com futebol.

Sua dívida total em 2023 chegou a 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões, na cotação atual).