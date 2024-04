???????Fabrício Bruno aponta vacilo do Flamengo e diz que sofreu falta em gol do Botafogo

Fim de jogo. Flamengo 0 x 2 Botafogo.

Diego Hernández ganhou o lance de Fabrício Bruno, fazendo uma carga no zagueiro. O árbitro Raphael Claus, contudo, não deu falta. Na sequência, Jeffinho rolou para Savarino marcar.

"No lance do segundo gol, para mim, é falta. Eu sou maior do que ele, ele é mais baixo, bateu na minha costela. É falta, mas ele não deu, assumo a responsabilidade. Não vejo problema nenhum nisso. Trabalhar agora, tem jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana e depois para a gente se reabilitar no Brasileiro no fim de semana contra o Bragantino lá", concluiu Fabrício Bruno.