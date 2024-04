Brasil fatura título por equipes no Campeonato Pan-Americano e Oceania de judô

O Brasil fez bonito na disputa por equipes mistas do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô. Neste domingo, o time brasileiro conquistou a medalha de ouro do evento, disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Na decisão, vitória sobre Cuba, um tradicional rival, por 4 a 1. O Brasil foi representado por Rafaela Silva, Ellen Froner, Beatriz Souza, Vinicius Ardina, Marcelo Gomes e Leonardo Gonçalves. Foi o terceiro título consecutivo do país na disputa mista por equipes.

A conquista se juntou às outras 15 medalhas obtidas nas chaves individuais (6 ouros, 3 pratas e 6 bronzes), na sexta-feira e sábado, e isolou ainda mais o país no quadro geral de medalhas.