Luiz Henrique revela profecia na vitória do Botafogo sobre o Flamengo

Por sinal, o lance saiu melhor no jogo do que no treino.

E a profecia de Luiz Henrique se cumpriu.

"Essa jogada a gente tinha ensaiado no treino. No treino não saiu, mas graças a Deus no jogo deu tudo certo. Uma bola ali e uma boa finalização minha. Estou muito contente. Ontem estava falando com meus amigos e companheiros também, com meus empresários, falando que ia fazer um gol hoje no Maracanã. Eu nunca tinha feito um gol sobre o Flamengo, mas hoje, graças a Deus, pude fazer meu primeiro. Agora é seguir. Quinta-feira tem mais. Se Deus quiser vai dar tudo certo", declarou Luiz Henrique.

Na comemoração do gol, o atacante colocou em seu rosto uma máscara do Pantera Negra.

"Na Libertadores, eu fiz o gol, mas não pude pegar a máscara por causa do cartão amarelo, mas eu falei para eles que no jogo de hoje não ia passar. Que eu queria pegar essa máscara, para fazer o gol e graças a Deus agora está eternizado como Pantera Negra", afirmou.

O Fogão superou o Flamengo e manteve o embalo.