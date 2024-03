Pato quer voltar ao Inter e manda recado ao presidente: "Podemos conversar"

O atacante Alexandre Pato manifestou em suas redes sociais o desejo de voltar ao Internacional, clube pelo qual foi revelado e onde foi campeão do mundo em 2006.

O que aconteceu

Pato respondeu um comentário do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, dizendo que o atleta "não jogava mais".

Tudo aconteceu por causa de um vídeo publicado no X. O presidente é visto recebendo torcedores colorados em Caxias do Sul antes de partida da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude.